Digi Online to bezpłatna aplikacja przeznaczona dla abonentów RCS i RDS, która umożliwia: - oglądaj kanały sportowe online Digi Sport 1, 2, 3 i 4, kanał informacyjny Digi24 i kanał muzyczny UTV - dostęp do HBO GO bezpośrednio z aplikacji* - dostęp do PLAY z poziomu aplikacji** - oglądanie programu telewizyjnego dla wszystkich kanałów Digi ***

Strona internetowa: digionline.ro

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Digi Online. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.