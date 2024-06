DesignMunk to wyselekcjonowana kolekcja najlepszych przykładów projektów stron docelowych i stron głównych, które mają zainspirować projektantów stron internetowych i marketerów. Witryna zawiera szeroką gamę projektów stron docelowych dla różnych branż i przypadków użycia, takich jak technologia, biznes, agencje, handel elektroniczny, finanse, marketing i nie tylko. Dla każdej polecanej strony docelowej DesignMunk udostępnia zrzut ekranu, nazwę firmy/produktu, datę wprowadzenia na rynek i kilka odpowiednich tagów kategorii. Przykłady stron docelowych przedstawiają kreatywne projekty zorientowane na konwersję z takimi elementami, jak sekcje bohaterów, wezwania do działania, funkcje produktu, referencje klientów i nie tylko. Kuratorem strony jest @tajim, który na bieżąco wybiera i prezentuje najlepsze inspiracje na strony docelowe. Oprócz polecanych stron docelowych witryna zawiera również sekcje poświęcone narzędziom do projektowania AI, podręcznikom projektowania, mikrokopiom UX oraz możliwości przesyłania przez użytkowników własnych stron docelowych do potencjalnego włączenia.

Strona internetowa: designmunk.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji DesignMunk. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.