Alternatywy - DeepOpinion

Evolution AI

evolution.ai

Evolution AI to wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do ekstrakcji danych AI. Łącząc wizję komputerową i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), nasze modele sztucznej inteligencji są w stanie zrozumieć i zinterpretować każdy rodzaj dokumentu z niespotykaną dotąd dokładnością. Nasza technologia us...