DeepMake to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (AI), zaprojektowane głównie do tworzenia treści, ze szczególnym uwzględnieniem efektów wideo (VFX). Wykorzystując sztuczną inteligencję typu open source, DeepMake oferuje szereg usług usprawniających i optymalizujących proces tworzenia treści. Usługi te obejmują natychmiastowe efekty wideo, tworzenie stockowych filmów wideo na podstawie podpowiedzi tekstowych i natychmiastową segmentację warstw. Narzędzie oferuje takie funkcje, jak stabilne generowanie wideo poprzez rozpowszechnianie, które umożliwia użytkownikom tworzenie wysokiej jakości filmów na podstawie pisemnych podpowiedzi lub rozszerzanie istniejących klipów. Wykorzystuje również inteligentną segmentację warstw, która automatyzuje segmentację postaci, tła i obiektów w filmach, ułatwiając w ten sposób precyzyjne modyfikacje wideo i dynamiczne opowiadanie historii. Kolejną kluczową funkcją DeepMake jest zaawansowana technologia zamiany twarzy, przeznaczona do ożywiania postaci, zastępowania dublerów kaskaderów i tworzenia animowanych awatarów do gier i transmisji strumieniowych. Narzędzie posiada również funkcję skalowania wideo, której celem jest poprawa jakości i szczegółowości filmów. DeepMake zapewnia dodatkowo integrację z Adobe After Effects i Nuke, rozszerzając w ten sposób efekty wizualne oparte na sztucznej inteligencji na narzędzia, które użytkownicy już znają. DeepMake oferuje strukturę cenową dla różnych typów użytkowania, w tym wersję typu open source i całkowicie bezpłatną wersję z nieograniczonym użyciem, a także pakiety premium z ekskluzywnymi funkcjami i wsparciem technicznym.

Strona internetowa: deepmake.com

