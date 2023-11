Narzędzie do sprawdzania poprawności adresu e-mail; Proste, szybkie i dokładne. Nie pozwól, aby odrzucone, jednorazowe, pułapki spamowe i dezaktywowane wiadomości e-mail zmniejszyły Twoją reputację w zakresie wysyłania, marnując czas i pieniądze. 30% e-maili psuje się w ciągu zaledwie jednego roku. Jeśli ponad 10% Twoich e-maili jest błędnych, to mniej niż 44% zostaje dostarczonych. Użyj narzędzia do masowej weryfikacji wiadomości e-mail, aby wyeliminować wszelkie złe wiadomości e-mail.

Strona internetowa: debounce.io

