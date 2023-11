Daybridge to nowy kalendarz, który pomoże Ci znaleźć czas na to, co ważne. Znudziło nam się używanie oprogramowania biurowego do planowania i organizowania czasu osobistego. Postanowiliśmy więc zbudować nowy kalendarz dla ludzi, a nie firm.

Strona internetowa: daybridge.com

