Daily Titan jest niezależnym głosem studenckim stanu Cal w Fullerton. Daily Titan to niezależna pod względem redakcyjnym publikacja studencka, strona internetowa i media społecznościowe, wydawana w każdy poniedziałek w ciągu roku akademickiego i codziennie aktualizowana w Internecie. Działa niezależnie od Associated Students Inc., California State University, Fullerton; Wyższa Szkoła Łączności; administracja California State University w Fullerton; i Kalifornijski Uniwersytet Stanowy.

Strona internetowa: dailytitan.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Daily Titan. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.