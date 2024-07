Daft Art to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe tworzenie wysokiej jakości okładek albumów. Wykorzystuje wyselekcjonowaną estetykę i zapewnia wizualne sposoby interakcji ze sztuczną inteligencją w celu generowania tylu dzieł sztuki, ile potrzeba, aż do uzyskania pożądanego wyglądu. Użytkownicy mogą dostosować tekst grafiki, edytując tytuł albumu i nazwę artysty, a ostateczna grafika jest dostarczana w formacie o wysokiej rozdzielczości i odpowiednich proporcjach. Ponadto użytkownicy mogą wyświetlić podgląd grafiki na prawdziwym urządzeniu przed podjęciem decyzji o ostatecznym wyglądzie i jest ona gotowa do przesłania na wszystkie platformy streamingowe. Daft Art udostępnia także przykładowe okładki wykonane przez innych artystów, aby dać użytkownikom wyobrażenie o tym, jak może wyglądać ostateczna grafika. Dzięki Daft Art użytkownicy mogą stworzyć dzieło sztuki, z którego będą dumni.

Strona internetowa: daftart.ai

