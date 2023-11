D-Tools Cloud to łatwe do wdrożenia rozwiązanie internetowe, które zapewnia prosty, ale wydajny, kompleksowy przepływ pracy dla mniejszych integratorów i projektów AV w budynkach mieszkalnych. D-Tools Cloud oferuje zarządzanie rurociągami sprzedaży, wyceny wizualne i interaktywne propozycje multimedialne z dowolnego urządzenia mobilnego. Możliwości posprzedażowe obejmują zaopatrzenie z wykorzystaniem cenników autoryzowanych przez dostawcę, specyficznych dla dealerów, zarządzanie zmianami i nowy pakiet funkcji do zarządzania projektami.

Strona internetowa: d-tools.com

