Zautomatyzowane narzędzie marketingowe do masowego wysyłania wiadomości na Facebooku. Umożliwia wysyłanie wiadomości do różnych członków grupy na Facebooku, osób, które zareagowały na posty na stronach firmowych i do osób z wyszukiwarki osób. Bardzo pomocne, jeśli zarządzasz swoją grupą na Facebooku lub chcesz dotrzeć do nowych klientów.

Strona internetowa: cucomm.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji cucomm. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.