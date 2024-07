Cryo Mix to internetowe narzędzie do miksowania i masteringu oparte na sztucznej inteligencji, zaprojektowane w celu poprawy jakości ścieżek wokalnych. Dzięki przyjaznemu interfejsowi narzędzie umożliwia użytkownikom przesyłanie plików surowego wokalu, beatów i chórków do przetworzenia. Korzystając z najnowocześniejszej technologii AI, Cryo Mix automatycznie analizuje i przetwarza przesłane pliki, aby zapewnić profesjonalną jakość miksowania i masteringu. Narzędzie oferuje szereg funkcji i opcji, takich jak regulacja głośności wokalu, zaawansowane ustawienia miksowania oraz możliwość dodawania warstw podkładu/adlib. Obsługuje różne formaty plików, takie jak WAV i MP3, a użytkownicy mogą śledzić postęp etapów przetwarzania. Cryo Mix kładzie nacisk na niezawodność i natychmiastowe rezultaty, zapewniając artystom skuteczne rozwiązanie umożliwiające ulepszenie ich miksów rapowych. Narzędzie koncentruje się głównie na rapie, ale pracuje także nad dodaniem obsługi innych stylów muzycznych. Opracowany przez Cryo (Craig McAllister), inżyniera z platynowym certyfikatem i doświadczeniem w elektronice i elektrotechnice, Cryo Mix zyskał zaufanie profesjonalistów z branży i artystów dzięki milionom odtworzeń. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach artystów, oferując szybkie i wysokiej jakości usługi miksowania i masteringu, aby pomóc im dotrzymać kroku wymaganiom przemysłu muzycznego. Oprócz miksowania i masteringu AI, Cryo Mix oferuje także inne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak AI Audio Separator do wyodrębniania pni i AI Beat Optimizer do ulepszania ścieżek instrumentalnych.

Strona internetowa: cryo-mix.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Cryo Mix. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.