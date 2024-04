Zapewnij klientom znalezienie Twoich najcenniejszych treści cyfrowych dzięki całodobowemu monitorowaniu witryny internetowej przez ContentKing, obecnie będącej częścią platformy marketingu organicznego nr 1 dla przedsiębiorstw firmy Conductor. Zmiany na stronie internetowej zdarzają się i to szybko. Tutaj właśnie wkracza ContentKing for Conductor. Jako jedyna platforma do monitorowania i audytu SEO w czasie rzeczywistym, ContentKing na bieżąco śledzi wszystko, co dzieje się w Twojej witrynie. Jeśli linki nagle się zepsują, strony staną się niemożliwe do indeksowania lub zmieni się tytuł strony – jesteś objęty ubezpieczeniem. ContentKing stale monitoruje Twoją witrynę, powiadamia Cię o problemach i zmianach na stronie w czasie rzeczywistym oraz daje możliwość naprawienia problemów z SEO na stronie, zanim wpłynie to na Twoje rankingi. Koniec z czekaniem na raczkowanie. Koniec z pracą z opóźnionymi danymi. I koniec z niezauważonymi problemami. Będziesz mieć oko na swoją witrynę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a przyjazny dla użytkownika interfejs zapewni pełny przegląd wyników SEO, dzięki czemu będziesz mógł przekształcić dane w przydatne spostrzeżenia. Wszystko w czasie rzeczywistym. Zobacz, dlaczego marki takie jak Netflix, H&M, Condé Nast i FedEx korzystają z ContentKing, aby wygrywać w SEO.

