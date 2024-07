Common Sense Machines (CSM) oferuje produkt oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia użytkownikom generowanie sterowanych i gotowych do użycia przez silnik gier animowanych światów 3D na podstawie różnych danych wejściowych, takich jak pojedyncze obrazy, tekst i szkic. Powszechnie używany przez artystów 3D, programistów, majsterkowiczów, studia gier i przedsiębiorstwa, jest nastawiony na turbodoładowanie przepływów pracy 3D. Wygenerowane światy 3D składają się z siatek, ikon Gaussa i animacji w ramach ujednoliconego płótna świata. Obejmuje funkcje takie jak renderowanie stylizowanych światów za pomocą tekstu wejściowego przy użyciu silnika renderowania opartego na dyfuzji. Użytkownicy mogą animować zasoby 3D za pomocą szeregu ruchów z dostarczonej biblioteki animacji lub wprowadzając podpowiedzi tekstowe dla niestandardowych animacji. Dodatkowo obsługuje tworzenie spójnych stylowo zasobów 3D i postaci za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych. Ułatwia rozwój cyklu od koncepcji do druku 3D, testując więcej pomysłów przed masową produkcją. To narzędzie pomaga w szybkim prototypowaniu na potrzeby testowania rozgrywki poprzez szybkie generowanie rekwizytów i postaci do gier 3D. W zależności od wykorzystania i potrzeb użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy opcji planu.

Strona internetowa: csm.ai

