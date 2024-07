Medicodio Inc przoduje w rewolucjonizowaniu branży kodowania medycznego dzięki naszemu najnowocześniejszemu asystentowi kodowania medycznego opartemu na sztucznej inteligencji, CODIO. Nasza innowacyjna technologia pomaga osobom i organizacjom zwiększać wydajność i przychody, jednocześnie redukując błędy, odmowy roszczeń, czas realizacji i wydatki w przepływach pracy związanych z kodowaniem medycznym. Automatyzując przepływy pracy i przyspieszając wybór kodu, CODIO umożliwia koderom medycznym skrócenie czasu realizacji kodowania i zminimalizowanie błędów w kodowaniu, zwiększając w ten sposób dokładność kodu. Nasza technologia oprogramowania AI/ML obsługuje CODIO, które sugeruje kody medyczne na podstawie odczytu informacji demograficznych pacjentów z systemów EHR i notatek/wykresów lekarskich. Dzięki CODIO możemy zoptymalizować efektywność przepływu pracy nawet o 85% i zwiększyć produktywność nawet o 45%. Oferujemy kompleksową gamę funkcji, w tym funkcję wyszukiwania kodów CPT/ICD, szczegółowe pulpity nawigacyjne, kontrole NCCI Edit, bezproblemową integrację API i automatyczne wprowadzanie opłat. CODIO to idealne rozwiązanie dla placówek opieki zdrowotnej, firm zajmujących się zarządzaniem cyklem przychodów i koderów medycznych, którzy chcą zoptymalizować swoje przepływy pracy związane z kodowaniem i przyspieszyć cykle płatności, jednocześnie ograniczając ryzyko audytu dzięki najnowocześniejszym technologiom i protokołom. Zapraszamy do umówienia się na demonstrację z naszym zespołem, aby poznać przyszłość kodowania medycznego za pomocą CODIO.

