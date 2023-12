Cloudflare, Inc. to amerykańska firma zajmująca się infrastrukturą internetową i bezpieczeństwem witryn internetowych, świadcząca usługi sieciowe dostarczania treści, łagodzenia skutków DDoS, bezpieczeństwa Internetu i rozproszonych usług serwerów nazw domen. Usługi Cloudflare działają pomiędzy osobą odwiedzającą witrynę a dostawcą usług hostingowych użytkownika Cloudflare, działając jako odwrotne proxy dla witryn internetowych. Siedziba Cloudflare znajduje się w San Francisco. Cloudflare spotkało się z kilkoma kontrowersjami związanymi z niechęcią do monitorowania treści rozpowszechnianych za pośrednictwem swojej sieci – stanowiska tego broniło w oparciu o zasadę wolności słowa. Cloudflare oświadczyło, że będzie „nadal przestrzegać prawa” i „obsłużyć wszystkich klientów”, wyjaśniając dalej, że „nasza właściwa rola nie polega na cenzurze Internetu”. Kontrowersje te dotyczyły polityki Cloudflare dotyczącej neutralności treści i późniejszego korzystania z jej usług przez liczne kontrowersyjne strony internetowe, w tym The Daily Stormer i 8chan, tablicę z obrazkami powiązaną z wielokrotnymi masowymi strzelaninami w Stanach Zjednoczonych i strzelaninami w meczecie w Christchurch w Nowej Zelandii. Pod presją opinii publicznej Cloudflare zaprzestała świadczenia usług The Daily Stormer w 2017 r. i 8chan po strzelaninie w El Paso w 2019 r.

Strona internetowa: cloudflare.com

