clonemyvoice.io to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która specjalizuje się w generowaniu dokładnych lektorów audio z dostarczonego materiału źródłowego. Narzędzie jest przeznaczone do obsługi długich treści do różnych zastosowań, w tym do podcastów, prezentacji i mediów społecznościowych. Użytkownicy dostarczają próbkę głosu do naśladowania wraz z tekstem, który ma być wypowiedziany, a system przetwarza te dane w celu utworzenia lektora. Narzędzie to obsługuje dowolny język i oferuje generowane głosy z różnymi akcentami. clonemyvoice.io twierdzi, że dokładnie oddaje ton, wysokość i istotę oryginalnego głosu w swoich przekazach. Ostateczną wersję plików audio można pobrać po przetworzeniu. Zgodnie z ujawnioną polityką prywatności dane użytkownika są przetwarzane na miejscu, nie udostępniane stronom trzecim i całkowicie usuwane po 14 dniach. Oprócz lektorów do prezentacji audio i treści w mediach społecznościowych, jego możliwości obejmują produkcję odcinków podcastów i kompletnych książek audio. Opinie użytkowników podkreślają łatwy w użyciu interfejs platformy oraz imponujący poziom szczegółowości i dokładności klonowania głosu.

Strona internetowa: clonemyvoice.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji clonemyvoice.io. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.