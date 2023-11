CLIUS to oparta na chmurze elektroniczna dokumentacja medyczna dla przychodni (przychodni bez łóżek). Prosta i łatwa w użyciu konstrukcja ekranu skraca czas i wysiłek związany z leczeniem oraz poprawia wydajność. Jest to idealne rozwiązanie nie tylko do otwierania nowych klinik, ale także do rozwijania oddziałów klinik, więc najpierw wypróbuj bezpłatną wersję próbną/demo.

Strona internetowa: clius.jp

