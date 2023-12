ClientTether

Błyskawicznie łącz się z potencjalnymi klientami wygenerowanymi w wyniku działań marketingowych dzięki naszej platformie automatyzacji zaangażowania sprzedażowego i systemowi CRM. Wyślij spersonalizowaną wiadomość tekstową, odbierz telefon, wyślij e-mail lub nawet pudełko ciastek w ciągu 29 sekund od otrzymania leada, aby zmaksymalizować konwersję leadów. Nasi klienci franczyzowi uwielbiają to, że dzięki naszej platformie mogą zagwarantować 100% śledzenie potencjalnych klientów w swoich sieciach. Konwertuj potencjalnych klientów bez wysiłku dzięki naszej technologii automatycznego monitorowania i planowania. Planuj spotkania, rozmowy telefoniczne, SMS-y i e-maile do klientów zgodnie z żądanymi ramami czasowymi i częstotliwością. Upewnij się także, że Twój zespół konsekwentnie postępuje zgodnie z każdą wyceną, każdą utraconą szansą i każdym przekonwertowanym potencjalnym klientem. Twórz długoterminowe relacje i zatrzymuj klientów dzięki naszemu zautomatyzowanemu programowi zatrzymywania. Nawiąż kontakt z klientami przy minimalnym wysiłku z Twojej strony. Planuj e-maile, SMS-y i rozmowy telefoniczne oraz wysyłaj spersonalizowane kartki pocztowe, kartki z podziękowaniami, ciasteczka, piłki golfowe i inne nośniki fizyczne, aby stworzyć bogatą, wielokanałową strategię utrzymania i ponownego zaangażowania. Skorzystaj z naszych zintegrowanych narzędzi do zarządzania ofertami, aby tworzyć piękne oferty lub szybkie wyceny. Otrzymuj powiadomienia, gdy zostaną otwarte i gdy Twoi klienci skorzystają z naszych narzędzi do podpisu elektronicznego, aby podpisać i zatwierdzić Twoją pracę. Zautomatyzuj zarządzanie recenzjami online, aby zoptymalizować swoją reputację online, korzystając również z naszego narzędzia do zarządzania reputacją. Nasza platforma została zaprojektowana z myślą o usługach domowych i innych franczyzach oraz firmach świadczących usługi. Nasza architektura danych umożliwia systemom franczyzowym wdrażanie naszej platformy od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności masowego dostosowywania do ich potrzeb. Zarówno właściciele firm, jak i franczyzodawcy uwielbiają nasze wizualne potoki i nasze dynamiczne pulpity nawigacyjne. Śledź i monitoruj rozwój przepływu potencjalnych klientów, przypisywania potencjalnych klientów, postępu sprzedaży, aktywności i wskaźników zamknięcia w firmach mających wiele lokalizacji lub oddziałów

Strona internetowa: clienttether.com

