Chatwee to aplikacja do czatowania na żywo i komunikatora skierowana do: - społeczności internetowych - wydarzeń wirtualnych - dostawców wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego - komunikacji w zespole - handlu na żywo - nabożeństw kościelnych - edukacyjnych seminariów internetowych - transmisji strumieniowej wideo na żywo umożliwiającej użytkownikom nawiązywanie kontaktów prywatnych, publicznych i Rozmowy grupowe w stylu komunikatora. Oferuje szeroki zestaw funkcji, zaawansowane opcje dostosowywania i jest wyposażony w plan Free-forever, jeśli Ci odpowiada. Łatwa instalacja sprawi, że zaczniesz działać w ciągu kilku minut. Dodaj dynamiczne centrum społecznościowe do swojej witryny już dziś i zobacz wzrost zaangażowania!

chatwee.com

