Chainwire to usługa dystrybucji newswire dla branży kryptowalut i blockchain. Zaprojektowany dla projektów kryptowalutowych, firm blockchain, giełd, firm inwestycyjnych i agencji PR, Chainwire umożliwia jednoczesną publikację komunikatów prasowych w hiper-targetowanych mediach kryptograficznych. Kim jesteśmy? Chainwire został opracowany przez doświadczony zespół PR z długoletnimi kontaktami z mediami, zapewniając bezpośrednie połączenie z rynkiem docelowym. Działając przez lata na pierwszej linii frontu branży kryptowalut, nawiązaliśmy kontakty z każdym większym wydawcą w branży. Jak pracujemy? Gdy prześlesz informację prasową do Chainwire, nasz zespół redakcyjny przejrzy Twoją treść i przedstawi Ci swoje spostrzeżenia. Po wielu latach pracy w dziedzinie PR związanego z kryptowalutami i blockchainem wiemy, jak pomóc Ci uczynić Twój PR silniejszym, trafniejszym i zwięzłym. Wtedy dzieje się magia, gdy Twoja informacja prasowa jest dystrybuowana do hiper-targetowanych mediów kryptowalutowych i blockchain, bezpośrednio poprzez integrację Chainwire. Po rozesłaniu PR możesz analizować wyniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dlaczego Chainwire? Automatyczna dystrybucja oszczędza Twój czas i wysiłek, dzięki usłudze Chainwire, która umieszcza Twoje historie na pierwszych stronach wszystkich ważnych witryn z mediami kryptograficznymi.

Strona internetowa: chainwire.org

