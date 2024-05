Alternatywy - censius

ZenML

zenml.io

ZenML to rozszerzalna platforma MLOps typu open source do tworzenia przenośnych, gotowych do produkcji potoków MLOps. Został stworzony z myślą o analitykach danych, inżynierach ML i programistach MLOps, aby mogli współpracować podczas opracowywania rozwiązań do produkcji. ZenML ma prostą, elastyczną...