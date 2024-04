CAMPAYGN to oprogramowanie oparte na danych dla influencer marketingu, które optymalizuje przepływ pracy i strategie influencer marketingu. Jesteśmy dedykowani dużym i średnim firmom oraz grupom. Na każdym etapie influencer marketingu mamy dla Ciebie rozwiązania: ◾ Identyfikuj i odkrywaj gwiazdy, niszowych influencerów i wschodzące talenty. ◾ Oceń jakość odbiorców influencera. ◾ Przeglądaj ponad 32 miliony profili wpływowych. ◾ Uzyskaj dostęp do dogłębnych spostrzeżeń i analiz Influencerów. ◾ Kliknij i utwórz ciekawe niestandardowe slajdy do odlewania. ◾ Analizuj i prognozuj przyszłe kampanie. ◾ Uzyskaj dostęp do unikalnego odsetka obserwujących. ◾ Twórz kampanie z wpływowymi osobami i dostosowuj pulpit nawigacyjny przepływu pracy. ◾ Śledź dane na Instagramie, TikToku i YouTube ◾ Generuj szczegółowe raporty analityczne. ◾ Usprawnij swoją pracę dzięki słuchaniu w mediach społecznościowych, testom porównawczym i wielu innym funkcjom. Z CAMPAYGN korzystają m.in. Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givechy, La Prairie i wiele innych. Czy jesteś gotowy, aby nas wypróbować?

Strona internetowa: campaygn.com

