Bubble Plan to narzędzie SaaS do planowania i zarządzania projektami. Wielojęzyczny, jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych programów do modelowania planów działania, planów, prezentacji lub planów działania. Dzięki interfejsowi projektowania i przeciągania i upuszczania tworzenie projektu jest tak łatwe i ewolucyjne. Aby pilotować i współpracować, potrzebne są główne funkcje: planowanie, udostępnianie, mówienie, śledzenie, zarządzanie... wszystko, czego potrzebujesz, z unikalnym, prostym startem. Przetestuj...zatrzymaj!

Strona internetowa: bubbleplan.net

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Bubble Plan. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.