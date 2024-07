Broadcast to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które ma pomóc w zarządzaniu spotkaniami. Ma na celu usprawnienie procesu poprzez przechwytywanie notatek ze spotkań, śledzenie decyzji i automatyzację dalszych zadań. Narzędzie pomaga w ograniczeniu zadań administracyjnych, umożliwiając menedżerom skupienie się na skuteczniejszym kierowaniu swoimi zespołami. Użytkownicy chwalą narzędzie za dokładne podsumowania spotkań i możliwość szybkiego powrotu do poprzednich spotkań. Broadcast jest przeznaczony dla zespołów produktowych i bezproblemowo integruje się z istniejącymi przepływami pracy. Ma na celu wypełnienie luki pomiędzy spotkaniami a narzędziami rozwoju produktu. Co więcej, narzędzie oferuje wskazówki dotyczące najlepszych praktyk, dostosowane do potrzeb Twojego zespołu i oparte na rodzaju spotkania, np. Planowanie Sprintu, Spotkania 1:1 lub Retrospekcja. Aby zaoszczędzić czas, Broadcast wysyła automatyczne cotygodniowe podsumowania spotkań. Narzędzie podsumowuje notatki ze spotkań za pomocą sztucznej inteligencji, które można udostępnić zespołowi. Dodatkowo może synchronizować elementy akcji z narzędziami za pomocą jednego kliknięcia. W przypadku transmisji priorytetem jest także przejrzystość, a w podsumowaniach wbudowana jest łatwość wyjaśniania, zapewniająca wgląd w sposób, w jaki wyciągnięto wnioski. Centralizuje wszystkie spotkania, umożliwiając łatwy dostęp i przeglądanie. Można uzyskać dostęp do transkrypcji spotkań wraz z historią podjętych decyzji. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, Broadcast zobowiązuje się do usuwania surowych nagrań po 90 dniach, zachowując jednocześnie streszczenia. W 2024 roku planuje uzyskać certyfikat Service Organisation Control Type 2, potwierdzający jego zaangażowanie w zabezpieczanie danych użytkowników.

Strona internetowa: withbroadcast.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Broadcast. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.