W Breathe oferujemy oprogramowanie oszczędzające czas, które pomaga MŚP stawiać ludzi na pierwszym miejscu. Do tej pory stworzyliśmy dwa łatwe w obsłudze systemy, jeden ułatwiający administrację kadrami, a drugi służący do zarządzania grafikami pracowniczymi. Oba systemy, opracowane samodzielnie, są przeznaczone dla firm zatrudniających do 250 pracowników i są niezwykle proste w obsłudze. Porzuć arkusze kalkulacyjne i czasochłonną papierkową robotę i odkryj lepszy sposób zarządzania swoimi ludźmi. Rozpocznij 14-dniowy okres próbny już dziś i przekonaj się, jak mogą pomóc intuicyjne produkty Breathes.

Strona internetowa: login.breathehr.com

