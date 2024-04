BotStacks to platforma konwersacyjna AI z pełnym stosem, która oferuje zestaw narzędzi do tworzenia, wdrażania i zarządzania chatbotami GenAI dla różnych aplikacji. Zapewnia takie funkcje, jak interfejs „przeciągnij i upuść” do projektowania przepływów pracy chatbota, możliwości przetwarzania języka naturalnego w celu zrozumienia danych wprowadzanych przez użytkownika, integracje z popularnymi platformami do przesyłania wiadomości, takimi jak WhatsApp, analizy do monitorowania wydajności chatbota oraz opcje wdrażania zarówno w środowiskach internetowych, jak i mobilnych. Wszyscy widzieliśmy typowego chatbota internetowego. Na szczęście potencjał generatywnej sztucznej inteligencji znacznie przekracza możliwości tych podstawowych chatbotów. BotStacks idzie o krok dalej, udostępniając zaawansowane funkcje czatu, dzięki czemu chatboty nowej generacji mogą być realizowane przez klientów bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnych. BotStacks toruje drogę do wdrożenia chatbotów GenAI na wielu platformach korporacyjnych w celu automatyzacji procesów biznesowych.

