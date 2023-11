Booktab to platforma do konsultacji i studiowania multimedialnych podręczników szkolnych. Dzięki Booktab możesz uzyskać dostęp do swojej biblioteki cyfrowej. Stuknij książkę, aby ją otworzyć i przeglądać strony. Będziesz mógł dodawać adnotacje, podkreślać, robić notatki, ale nie tylko: w książkach Booktab znajdziesz filmy edukacyjne, interaktywne animacje, nagrania audio w języku włoskim i oryginalnym, edytowalne mapy pojęć i interaktywne ćwiczenia sprawdzające Twoją wiedzę.

