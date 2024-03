Blitzllama to platforma wiedzy o użytkownikach, która pomaga zespołom produktowym tworzyć lepsze produkty. Blitzllama ma trzy oferty produktów: * Ankiety wewnątrz produktów pozwalają dotrzeć do konkretnych użytkowników i uzyskiwać ich spostrzeżenia w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Twoim produkcie. Ankiety wewnątrz produktów to świetny sposób na ciągłą optymalizację podróży użytkowników, sprawdzanie pomysłów na produkty na podstawie danych wejściowych użytkowników i odkrywanie przyczyn odejścia klientów. * Analiza AI nie tylko kategoryzuje odpowiedzi według tematów i nastrojów, ale także przeprowadza analizę pytań krzyżowych i korelacji, aby zapewnić wgląd w ankietę. Wszystkie dane zwrotne są zapisywane w jednym repozytorium, co doskonale nadaje się do wyszukiwania i analizowania historycznych opinii. * Testy koncepcyjne umożliwiają zadawanie pytań podczas interakcji użytkowników z nowymi prototypami lub makietami w celu zebrania kluczowych spostrzeżeń przed odkryciem.

