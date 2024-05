Bizee jest firmą świadczącą usługi w zakresie archiwizacji dokumentów krajowych, specjalizującą się ściśle w tworzeniu podmiotów gospodarczych. Założona w 2004 roku z siedzibą w Houston w Teksasie firma Bizee pomogła w utworzeniu ponad 1 miliona korporacji i spółek LLC. Oprócz usług rejestracyjnych jesteśmy także ogólnopolskim dostawcą usług zarejestrowanych agentów. Specjalizujemy się w tworzeniu następujących typów podmiotów: * Firma C * Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) * Firma S * Korporacja non-profit Jeśli nie masz pewności co do którejkolwiek z tych kwestii, nie martw się, mamy dla Ciebie rozwiązanie: wszystko, co musisz wiedzieć, znajduje się na naszej stronie internetowej.

Strona internetowa: bizee.com

