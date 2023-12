Bixpand.com to najszybciej rozwijająca się platforma przyspieszania sprzedaży dla MŚP. Został zaprojektowany jako łatwy w obsłudze, przystosowany do urządzeń mobilnych i kompleksowy dla małych i średnich firm. Bixpand.com to w 100% darmowy CRM z nieograniczoną liczbą kontaktów oraz najlepszymi narzędziami do automatyzacji marketingu CRM. W przypadku kampanii e-mailowych dostępnych jest ponad 60 gotowych szablonów e-maili, dostępnych bezpłatnie, dla wszelkiego rodzaju produktów i usług. Śledzenie kampanii e-mailowych i tekstowych oraz zautomatyzowany marketing e-mailowy pomagają tworzyć najlepsze kampanie e-mailowe i tekstowe dla firm. Bixpand.com ma integrację z innymi firmami zajmującymi się marketingiem e-mailowym w celu dostarczania wiadomości e-mail i automatyzacji. Bixpand.com wyszukuje potencjalnych klientów w Internecie, zbiera potencjalnych klientów z kampanii marketingowych, zapewnia zespołowi sprzedaży nowoczesny zestaw narzędzi do konwertowania potencjalnych klientów do klientów, zwiększania produktywności zespołów sprzedaży, automatyzuje i śledzi kampanie marketingowe, zapewnia wgląd, poprawia reputację Twojej firmy w Internecie i wzmacnia firmy, aby uzyskać większą sprzedaż. Bixpand.com zawiera zestaw narzędzi sprzedażowych do marketingu przychodzącego i wychodzącego >> Rozmowy biznesowe, notatki, menedżer zadań, e-maile, SMS-y, asystent wydarzeń/spotkań, dokumenty sprzedaży, zarządzanie rurociągiem transakcji, czat na żywo, opinie klientów, harmonogram działań, integracje i więcej, aby wygrać więcej ofert.

