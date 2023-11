Pour chaque projet, vous trouverez chez Belfius Banque une Solution Garantie: kredyt, gwarancja, produit d’épargne ou d’investissement… sur mesure. Belfius Bank and Insurance, znany do 1 marca 2012 r. jako Dexia Bank Belgium, to spółka PLC nastawiona na zysk, założona w celu zaspokajania potrzeb władz lokalnych. Belfius wyłonił się z likwidacji grupy Dexia, której był częścią do 10 października 2011 r., kiedy to został zakupiony przez państwo belgijskie za 4 miliardy euro.

Strona internetowa: belfius.be

