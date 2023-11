Baseten to bezserwerowy backend do tworzenia aplikacji opartych na technologii ML. Twórz aplikacje z automatycznym skalowaniem, dostępem do GPU, zadaniami CRON i funkcjami bezserwerowymi.

Strona internetowa: baseten.co

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Baseten. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.