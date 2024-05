- BaseLinker to wielokanałowe oprogramowanie do zarządzania, które usprawnia sprzedaż na wszystkich platformach, takich jak Amazon, eBay, Etsy, Reverb i Mirakl, z ponad 1000 innymi integracjami. - Wykorzystując nasz zaawansowany moduł automatyzacji, zespoły mogą przetwarzać zamówienia nawet 10 razy szybciej, minimalizując błędy dzięki naszemu unikalnemu asystentowi pakowania i funkcjom automatycznego działania, które obsługują takie zadania, jak tworzenie przesyłek, e-maile do klientów, generowanie faktur i drukowanie etykiet. - Mając ponad 23 000 aktywnych użytkowników w Europie, USA i Brazylii, zapewniamy eksperckie wsparcie sprzedawcom pragnącym ekspansji międzynarodowej.

Strona internetowa: baselinker.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Baselinker. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.