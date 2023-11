Baidu Tieba – wiodąca społeczność chińska na świecie. Misją Tieby jest łączenie ludzi o podobnych poglądach. Niezależnie od tego, czy jest to temat popularny, czy niszowy, może dokładnie zgromadzić dużą liczbę podobnie myślących internautów, aby pochwalić się własnym stylem, nawiązać bliskie przyjaźnie i zbudować unikalną interaktywną platformę „tematu zainteresowań”. Katalog Tieba obejmuje wszystkie aspekty gier, regionów, literatury, animacji, gwiazd rozrywki, życia, sportu, komputerów i technologii cyfrowych itp. Jest to wiodąca na świecie chińska platforma komunikacyjna. Zapewnia ludziom bezpłatną przestrzeń online do wyrażania i wymiany pomysłów i zrzesza ludzi o podobnych poglądach. Baidu Tieba (chiński: baidu tieba; pinyin: bǎidù tiēbā; dosł. „Baidu Post Bar”) to jedna z najczęściej używanych chińskich platform komunikacyjnych, obsługiwana przez chińską firmę świadczącą usługi internetowe Baidu. Baidu Tieba została założona 3 grudnia 2003 roku. Jest to społeczność internetowa, która w dużym stopniu integruje wyszukiwarkę Baidu. Użytkownicy mogą wyszukiwać interesujące Cię forum zwane „paskiem”, które zostanie następnie utworzone, jeśli jeszcze nie istnieje. Do 2015 roku Baidu Tieba zgromadziła ponad 300 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie , a liczba wszystkich zarejestrowanych użytkowników osiągnęła 1,5 miliarda.Na dzień 6 czerwca 2021 r. Baidu Tieba liczy 23 254 173 społeczności.

