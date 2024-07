Bad Bot Design to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala użytkownikom kupować różnorodne unikalne produkty, w tym koszule, bluzy i kubki do kawy. Produkty te są generowane przez roboty, tworząc ekskluzywną i wyróżniającą się kolekcję. Ponadto użytkownicy mają możliwość zwrócenia się do botów AI o zaprojektowanie własnych pomysłów, dodając spersonalizowany akcent do swoich zakupów. Narzędzie udostępnia różne filtry ułatwiające nawigację, umożliwiając użytkownikom sortowanie produktów według trafności, najnowszych dodatków i najstarszych pozycji. Zawiera także określone kolekcje, takie jak kolekcja Bad Bot, polecane przedmioty, nowa kolekcja i letnia selekcja, zapewniając różnorodną gamę opcji. Dostępne produkty obejmują szeroką gamę wzorów, w tym zdjęcia zwierząt, takich jak buldogi francuskie i koty, wrażenia artystyczne, takie jak dzieła sztuki inspirowane twórczością Moneta i obrazy z motywem Van Gogha, a także odniesienia do popkultury, takie jak projekty z motywami Strażników Galaktyki i Tupaca. Narzędzie oferuje wiele wariantów każdego projektu, zapewniając kompleksowy wybór. Witryna Bad Bot Design zawiera sekcję FAQ oraz dane kontaktowe, a także warunki świadczenia usług i politykę zwrotów dla wygody klienta. Narzędzie zostało opracowane przez AE.STUDIO i można je śledzić na Instagramie, Facebooku i Twitterze w celu uzyskania aktualizacji. Podsumowując, Bad Bot Design to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która oferuje unikalne produkty generowane przez roboty. Użytkownicy mogą kupować koszulki, bluzy i kubki do kawy lub poprosić boty AI o zaprojektowanie niestandardowych pomysłów. Narzędzie zawiera różne kolekcje i filtry, zapewniając szeroki wachlarz opcji projektowych.

Strona internetowa: badbotdesign.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Bad Bot Design. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.