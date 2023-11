Ask Ubuntu to prowadzona przez społeczność witryna z pytaniami i odpowiedziami dotycząca systemu operacyjnego Ubuntu. Jest częścią sieci Stack Exchange Network, na której działa to samo oprogramowanie co Stack Overflow. Członkowie zyskują reputację w oparciu o reakcje społeczności na ich pytania i odpowiedzi.

Strona internetowa: askubuntu.com

