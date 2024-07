Artwork Flow to oprogramowanie do zarządzania kreacją oparte na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest przekształcenie zarządzania zasobami Twojej marki i przepływu pracy. Produkt umożliwia zarządzanie zasobami cyfrowymi, umożliwiając użytkownikom szybkie organizowanie i odzyskiwanie zasobów za pomocą sztucznej inteligencji. Oferuje także automatyzację zgodności z marką, automatyzację przepływu pracy, sprawdzanie online i automatyzację kreatywną. Zarządzanie aktywami marki jest zapewnione dzięki inteligentnemu wykorzystaniu platformy, aby zrozumieć Twoje potrzeby i skutecznie zarządzać reputacją i tożsamością Twojej marki. Oprogramowanie oferuje również szeroką gamę integracji z innymi narzędziami i aplikacjami, zapewniając bezproblemową obsługę. Różne role i branże znajdują odpowiednie rozwiązania dzięki bogatej w funkcje platformie Artwork Flow. Wśród jego użytkowników znajdują się specjaliści ds. operacji kreatywnych, szefowie marketingu, dyrektorzy marketingu, menedżerowie marki i projektanci. Jej rozwiązania branżowe są skierowane między innymi do winiarni, dostawców usług bezpośrednio do konsumentów oraz sektora żywności i napojów. Przypadki użycia Artwork Flow obejmują usprawnianie działań twórczych, zarządzanie oprogramowaniem do projektowania etykiet, automatyzację dostosowywania reklam i zarządzanie wytycznymi dotyczącymi marki. Platforma oferuje kilka narzędzi do sprawdzania pisowni, takich jak wyszukiwarka czcionek, skala pomiaru online i sprawdzanie pisowni online. Aby zwiększyć wygodę użytkowników, udostępniane są takie zasoby, jak blogi, przewodniki, seminaria internetowe i historie klientów. Wreszcie Artwork Flow zapewnia również bezpłatne narzędzia, takie jak narzędzie do sprawdzania grafiki, które pomagają w procesie twórczym.

Strona internetowa: artworkflowhq.com

