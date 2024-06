ArtBot to narzędzie internetowe, które umożliwia użytkownikom generowanie obrazów i zdjęć tworzonych przez sztuczną inteligencję przy użyciu narzędzia Stable Diffusion. Narzędzie wykorzystuje rozproszony klaster obliczeniowy znany jako Horda AI do przetwarzania dzieł. Dzięki ArtBotowi użytkownicy mogą tworzyć obrazy bez konieczności logowania i innych kosztów, ponieważ korzystanie z niego jest bezpłatne. Poruszając się po różnych dostępnych opcjach, użytkownicy mogą kontrolować proces generowania obrazu. Mogą definiować podpowiedzi, wybierać modele obrazów oraz ustawiać orientację i rozmiar obrazu. Dodatkowo użytkownicy mogą określić liczbę kroków i poziom wskazówek dla algorytmu AI. Można również określić opcjonalne dane wejściowe, takie jak pominięcie nasion i CLIP. ArtBot oferuje opcje przetwarzania końcowego w celu ulepszenia wygenerowanych obrazów. Użytkownicy mogą wykorzystywać GFPGAN i CodeFormers do poprawiania rysów twarzy, usuwania tła obrazu lub stosowania technik skalowania przy użyciu RealESRGAN_x4plus i RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. Aplikacja internetowa, zaprojektowana z dbałością i pasją przez @davely, jest łatwo dostępna i przyjazna dla użytkownika. Użytkownicy mogą znaleźć więcej informacji na temat ArtBota, a także często zadawane pytania i listę zmian na odpowiednich stronach witryny. Ponadto repozytorium projektu GitHub zawiera dalsze szczegóły i zasoby. Ogólnie rzecz biorąc, ArtBot zapewnia wygodną platformę dla osób zainteresowanych tworzeniem obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję przy użyciu Stable Diffusion, oferując różne opcje dostosowywania i wykorzystując moc przetwarzania rozproszonego za pośrednictwem hordy sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: tinybots.net

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji ArtBot. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.