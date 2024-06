ArchitectGPT to narzędzie do projektowania oparte na sztucznej inteligencji, które tworzy wspaniałe projekty wizualne domów i nieruchomości na podstawie przesłanych zdjęć. Narzędzie oferuje ponad 10–65 motywów projektowych do wyboru, w tym nowoczesne, art déco, rustykalne i inne, zaspokajające potrzeby architektów, specjalistów z branży nieruchomości i projektantów wnętrz. Interfejs zaprojektowano tak, aby był intuicyjny i łatwy w obsłudze, umożliwiając dostosowanie konkretnego pomieszczenia, np. salonu do kuchni, sypialni czy kina domowego, między innymi za pomocą prostej funkcji „przeciągnij i upuść”. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do licencji na wykorzystanie komercyjne, umożliwiającej wykorzystanie wygenerowanych obrazów do celów marketingowych lub innych. Co więcej, narzędzie udostępnia niestandardowe motywy, które odpowiadają konkretnym potrzebom klientów. ArchitectGPT posiada również platformę przyjazną dla urządzeń mobilnych, która umożliwia użytkownikom robienie zdjęć w podróży i przesyłanie ich w celu uzyskania natychmiastowej inspiracji projektowej. ArchitectGPT oferuje piękne projekty elewacji i wnętrz domów, aby zainspirować użytkowników technologią AI, która generuje szeroką gamę motywów w celu uzyskania oszałamiających efektów wizualnych, które przekształcają domy w dzieła sztuki. Użytkownicy mogą wybierać motywy i style projektu oraz eksperymentować z różnymi układami, zapewniając niepowtarzalny efekt. Narzędzie jest dostępne bezpłatnie, a użytkownicy mogą je wypróbować przed wykupieniem abonamentu. Ogólnie rzecz biorąc, ArchitectGPT zapewnia prosty i skuteczny sposób tworzenia pięknych wizualizacji projektów domów, oszczędzając czas i wysiłek, jednocześnie tworząc przyciągające wzrok projekty za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Strona internetowa: architectgpt.io

