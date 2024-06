Applitools to platforma do automatyzacji testów, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc zespołom zapewniać doskonałe doświadczenia cyfrowe bez kłopotów związanych z tradycyjnymi praktykami testowymi. Dzięki Applitools Eyes i naszej chmurze testowej nowej generacji, Ultrafast Grid, programiści i inżynierowie ds. kontroli jakości mogą przeprowadzać testy, aby szybko zweryfikować funkcjonalność frontendu, dostępność i poprawność wizualną z niespotykaną szybkością i dokładnością. Nasza technologia Visual AI zmienia sposób, w jaki organizacje podchodzą do jakości, zapewniając, że aplikacje internetowe i mobilne wyglądają i działają dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane na dowolnym urządzeniu, przeglądarce, systemie operacyjnym lub aplikacji natywnej. Applitools jest szybkie i łatwe w integracji z dowolnym środowiskiem DevOps, łatwe w obsłudze dla każdego członka zespołu i skalowalne do organizacji dowolnej wielkości, która chce zwiększać szybkość i jakość z każdą wersją – to wynik niezbędny do konkurowania w dzisiejszym wymagającym środowisku biznesowym.

Strona internetowa: applitools.com

