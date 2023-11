AnkiWeb to darmowy dodatek do komputerowej wersji Anki. AnkiWeb można używać do przeglądania online, gdy nie masz dostępu do komputera domowego, i można go używać do synchronizacji kart na wielu komputerach. AnkiWeb jest przeznaczony do użytku w połączeniu z komputerową wersją Anki. Chociaż możliwe jest tworzenie podstawowych kart zawierających wyłącznie tekst i przeglądanie ich za pomocą wyłącznie AnkiWeb, pobieranie wspólnych talii, korzystanie z funkcji multimedialnych itd., konieczne będzie również korzystanie z bezpłatnej wersji komputerowej. Jeżeli nie korzystałeś wcześniej z Anki, zacznij od wersji komputerowej.

Strona internetowa: ankiweb.net

