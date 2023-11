Amazon MTurk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) to platforma crowdsourcingowa, która ułatwia osobom fizycznym i firmom outsourcing procesów i zadań rozproszonej sile roboczej, która może wykonywać te zadania wirtualnie. Może to obejmować wszystko, od przeprowadzania prostej walidacji danych i badań po bardziej subiektywne zadania, takie jak udział w ankietach, moderowanie treści i inne. MTurk umożliwia firmom wykorzystanie zbiorowej inteligencji, umiejętności i spostrzeżeń pracowników na całym świecie w celu usprawnienia procesów biznesowych, usprawnienia gromadzenia i analizy danych oraz przyspieszenia rozwoju uczenia maszynowego. Chociaż technologia stale się rozwija, nadal jest wiele rzeczy, które ludzie mogą robić znacznie skuteczniej niż komputery, na przykład moderowanie treści, deduplikacja danych czy badania. Tradycyjnie tego typu zadania realizowano poprzez zatrudnianie dużej siły roboczej tymczasowej, co było czasochłonne, kosztowne i trudne do skalowania lub nie zostało wykonane. Crowdsourcing to dobry sposób na podzielenie ręcznego, czasochłonnego projektu na mniejsze, łatwiejsze do wykonania zadania, które mogą wykonać rozproszoni pracownicy za pośrednictwem Internetu (znane również jako „mikrozadania”).

Strona internetowa: mturk.com

