Amazing.photos to generator zdjęć profilowych AI, który umożliwia użytkownikom łatwe utworzenie ponad 100 niesamowitych zdjęć na podstawie zaledwie 20 przesłanych zdjęć. Jakość zdjęć jest na światowym poziomie przy rozdzielczości Full HD 2048x2048. Zastosowana technologia AI nosi nazwę Stable Diffusion i jest formą dostrojenia modelu w celu rozpoznania konkretnej osoby. Użytkownicy są właścicielami generowanych przez siebie zdjęć i mogą z nimi robić, co chcą, w tym pobierać, udostępniać, usuwać, sprzedawać lub robić ich tatuaże. Zdjęcia są bezpiecznie przechowywane na serwerach we Frankfurcie w Niemczech. Firma Amazing.photos poważnie podchodzi do kwestii prywatności i nigdy nie sprzedaje danych użytkowników. Płatności są obsługiwane przez Stripe, lidera branży, a Amazing.photos nigdy nie przegląda ani nie przechowuje szczegółów płatności.

Strona internetowa: amazing.photos

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Amazing.photos. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.