Zespoły sprzedażowe – mówiąc prościej, ALIGNED to cyfrowy pokój sprzedaży – platforma współpracy dla Twojego zespołu i kupujących. Pozwala koordynować złożone transakcje, zwiększać zaangażowanie kupujących i skracać czas uzyskiwania korzyści. Jak? Aligned usprawnia całą komunikację z klientem, zawartość, procesy i narzędzia w jednym spersonalizowanym obszarze roboczym dla klienta (tak, naprawdę). Koniec z gonieniem za e-mailami tydzień po tygodniu – to tylko jeden link prowadzący do jednego cyfrowego pokoju, który rządzi wszystkimi. Otrzymujesz także dostęp do nigdy wcześniej niepublikowanych spostrzeżeń, odkrywając martwe punkty w podróży klienta – co ostatecznie pomaga Ci uzyskać większą kontrolę, zaangażować wszystkich interesariuszy, poprawić wydajność i… szybciej zamykać więcej transakcji. Nasze narzędzie jest piękne, proste w obsłudze i ma bezpłatny okres próbny, nie wymaga karty kredytowej ani okresu próbnego - zarejestruj się w Aligned już dziś i przekonaj się sam.

Strona internetowa: alignedup.com

