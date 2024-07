AiBlocks to ogólnodostępna platforma generowania obrazów oparta na sztucznej inteligencji Web3 i sztucznej inteligencji. Platforma koncentruje się głównie na wzmacnianiu pozycji społeczności poprzez zapewnienie im narzędzi niezbędnych do tworzenia treści premium. AiBlocks koncentruje się na wykorzystaniu zalet sztucznej inteligencji i blockchain (Web3) oraz łączeniu tych dyscyplin, zasadniczo łącząc prawa cyfrowe i generowanie sztuki. Zastosowanie sztucznej inteligencji w AiBlocks umożliwia użytkownikom generowanie unikalnych obrazów lub grafik, oferując znaczny impuls w generowaniu treści cyfrowych. Jako część ekosystemu Web3, AiBlocks dodatkowo zapewnia bezpieczne i zdecentralizowane przetwarzanie danych, zapewniając użytkownikom poziom prywatności danych zgodny z zasadami technologii blockchain. Dzięki AiBlocks społeczności mogą usprawnić swoje procesy twórcze, oferując możliwość tworzenia przełomowych treści za pomocą technologii AI. Należy pamiętać, że aby w pełni wykorzystać funkcje AiBlocks, użytkownicy muszą włączyć obsługę JavaScript, co podkreśla interaktywny charakter platformy, która obejmuje zarówno wprowadzanie danych przez użytkownika, jak i generowanie sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: aiblocks.app

