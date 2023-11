Aplikacja ADrPlexus Medical Learning to cyfrowe źródło informacji dla lekarzy opracowane przez techniczne skrzydło AdrPlexus. Nasza aplikacja jest jedyna w swoim rodzaju i stanowi kompleksowe miejsce, w którym kandydaci mogą skorzystać z e-learningu. Wyselekcjonowane treści o najwyższym stosunku wysiłku do wydajności w połączeniu z podejściem koncepcyjnym i ograniczonym czasowo sprawiają, że aplikacja ADrPlexus jest bardzo skutecznym narzędziem edukacyjnym dla NeXT i INI-CET

Strona internetowa: adrplexus.com

