Acamp ułatwia wyszukiwanie i rezerwację miejsc na obóz. Znajdź, zarezerwuj i zapłać bezpośrednio w naszej aplikacji. Wyszukaj za pomocą funkcji mapy lub wpisz nazwę miejsca, do którego chcesz pojechać. Po dokonaniu rezerwacji możesz także napisać bezpośrednio do gospodarza za pośrednictwem funkcji czatu w aplikacji. Acamp jest elastyczny, bezpieczny i osobisty. Koncentrujemy się na małych i średnich gospodarzach, celebrujemy to, co lokalne, a nie globalne i kochamy autentyczne doświadczenia. W naszej ofercie znajdziesz minibrowary i sklepy rolnicze, znajdziesz ciche miejsca w cichych lasach, tętniące życiem plaże na południu lub wspaniały górski świat na północy. W Acamp chcemy zaoferować coś więcej niż tylko miejsce do biwakowania: u niektórych gospodarzy możesz także zarezerwować świeżo upieczony chleb lub jajka z hodowli, być może możesz wypożyczyć kajak, tratwę sauny lub rower elektryczny. Dzięki elastycznej platformie celebrujemy kreatywne dusze. Acamp to świetne narzędzie do planowania i optymalizacji wakacji z dala od zatłoczonych kempingów z setkami gości. Koncentrujemy się na domach mobilnych, ale to od każdego gospodarza zależy, jaki typ zakwaterowania może zaoferować: domek mobilny, namiot na dachu, przyczepa kempingowa lub zwykły namiot.

Strona internetowa: acamp.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Acamp. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.