Nie używaj oprogramowania księgowego do zarządzania swoimi subskrypcjami. Zrób to we właściwy sposób z Abowire! Abowire to niemiecka platforma Abo służąca do sprzedaży subskrypcji w Europie. Zwiększaj powtarzalne przychody i 4-krotnie obniż koszty operacyjne i techniczne. Zarządzaj wdrażaniem subskrybentów, płatnościami i fakturowaniem, wieloma rozliczeniami i cenami oraz wieloma innymi funkcjami. Wzmocnij swoją organizację dzięki naszemu rozwiązaniu dla wielu dzierżawców, sprzedając subskrypcje od klientów B2B i B2C. Nasi eksperci czekają, aby pomóc Ci rozwinąć Twój biznes.

Strona internetowa: abowire.com

