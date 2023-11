2RedBeans to najbardziej aktywny chiński serwis randkowy w USA i Kanadzie. Jest to siła napędowa randek SINA i dedykowany serwis randkowy dla programu telewizyjnego „If You Are the One” z 2012 roku w USA.

Strona internetowa: 2redbeans.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji 2RedBeans. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.