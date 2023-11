Wall of Doom is een arcadespel waarin je moet rennen, ontwijken en je een weg moet banen door de muren die op je af komen! Zorg ervoor dat je op de juiste plek zit, anders is het game over. Verzamel munten rond de niveaus om sneller te worden en hogere scores te behalen! Hoe ver kun jij komen zonder geraakt te worden door de Wall of Doom?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Wall of Doom. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.